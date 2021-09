Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: aufmerksamer Kunde stellt Dieb + Zaun beschädigt + 31-Jähriger bedroht

Polizei sucht Zeugen + Autos zerkratzt + Diebe haben es auf Werkzeug abgesehen

Dillenburg (ots)

Haiger- aufmerksamer Kunde stellt Dieb

Ein aufmerksamer Kunde beobachtete am Samstagnachmittag (18.09.2021), um 15:40 Uhr, offenbar einen Dieb. Der Langfinger steckte mehrere Tabakwaren in eine Einkaufstasche und verließ den Einkaufsmarkt in der Straße "Hinterm Graben" ohne die Ware zu bezahlen. Der Kunde informierte umgehend das Marktpersonal. Der Dieb wurde noch auf dem Kundenparkplatz gestellt. In seiner Einkaufstasche befanden sich Tabakwaren im Wert von rund 140 Euro. Der aus Haiger stammende 67-Jährige muss sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten.

Sinn: Zaun beschädigt / Unfallfahrer flüchtet

Am vergangenen Freitag (17.09.2021) touchierte ein unbekannter Unfallfahrer einen Gartenzaun in der Friedensstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Unbekannte vor 15:47 Uhr gegen den Zaun. Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete er von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar - Autos zerkratzt

In der Moritz-Budge-Straße zerkratzten Unbekannte zwei Autos. Zwischen Montag (20.09.2021) und Dienstag (21.09.2021) trieben die Unbekannten Kratzer in einen schwarzen VW Passat und einen silbernen Volvo ein. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweise zu den Vandalen, die zwischen 17:17 Uhr und 07:20 Uhr ihr Unwesen trieben, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Niedergirmes - 31-Jähriger bedroht / Polizei sucht Zeugen

Nach einer Bedrohung am Montag (20.09.201) in der Spinnereistraße sucht die Wetzlarer Polizei nach Zeugen. Gegen 18:00 Uhr trafen ein 31-Jähriger und ein 22-Jähriger in einem Wettbüro aufeinander. Offenbar wollten die beiden Männer ein Gespräch im Außenbereich führen und gingen um die Ecke der Lokalität zu den dortigen Mülltonnen. Dort bedrohte der aus Wetzlar stammende 22-Jährige den aus Hüttenberg stammenden 31-Jährigen offensichtlich mit einem Messer. Der Hüttenberger ergriff die Flucht, rannte über den Parkplatz der Spinnereistraße und stürzte. Der 31-Jährige verletzte sich. Sein Verfolger bedrohte ihn nun verbal und unterstützte seine Drohung, indem er wieder das Messer zeigte. Danach flüchtete der Angreifer. Ein Rettungswagen brachte den, mit einem Beinbruch, verletzten Hüttenberger in ein Krankenhaus. Die Wetzlarer Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und fahrlässiger Körperverletzung und fragt: -Wem sind die beiden Personen aufgefallen? -Wer hat das Gespräch mitbekommen? -Wer ist Zeuge der Bedrohung geworden?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Diebe haben es auf Werkzeug abgesehen

Aus einem Baucontainer stahlen Unbekannte am Montag (20.09.2021), zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr eine "Klauke" Presse, ein Akkuladegerät und Pressbacken. Der Schaden wird mit 2.190 Euro beziffert. Wem sind die dreisten Diebe in der Berliner Straße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

