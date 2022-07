Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Peterzell - Mönchweiler, B 33) Fahrer eines dunklen Ford Focus drängelt und gefährdet beim Überholen anderen Autofahrer - Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen im Schwarzwald, Peterzell - Mönchweiler, B 33 (ots)

Nach Angaben eines Autofahrers ist es am Dienstagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, zwischen Peterzell und Mönchweiler auf der Bundesstraße 33 zu einem gefährlichen Überholmanöver durch einen Fahrer eines dunklen Ford Focus gekommen. Zur genannten Zeit fuhr ein 29-Jähriger mit einem Ford Fiesta auf der B 33 von St. Georgen in Richtung Villingen. Zwischen der "Schoren-Kreuzung" bei Peterzell und Mönchweiler sei der Fiesta-Fahrer von einem in gleicher Richtung und dicht auffahrenden dunklen Ford Focus mit VS-Kennzeichen bedrängt worden. Der Fahrer des Focus habe dann bei einem ersten Überholversuch trotz nahendem Gegenverkehr zum Überholen angesetzt, dann aber unvermittelt abgebrochen und hierbei den Fiesta-Fahrer nach rechts gedrängt. Der 29-Jährige musste um einen Unfall zu verhindern nach rechts in das Bankett ausweichen. In der Folge habe der Fahrer des dunklen Fords den Fiesta überholt und sei dann einem vorausfahrenden weißen VW Caddy ebenfalls zu dicht aufgefahren. Im weiteren Verlauf überholte der Focus-Fahrer auch den Caddy und weitere vorausfahrende Fahrzeuge. Nun ermittelt die Polizei St. Georgen wegen des Tatbestandes der Straßenverkehrsgefährdung gegen den Fahrer des dunklen Ford Focus und bittet um Hinweise zu dessen Fahrverhalten. Insbesondere der Fahrer des weißen VW Caddys, der ebenfalls zwischen Peterzell und Mönchweiler von dem Focus-Fahrer überholt wurde, wird gebeten, sich mit der Polizei St. Georgen (Tel.: 07724 9495-00) in Verbindung zu setzen.

