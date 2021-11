Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fuhr entgegen der Einbahnstraße - Unfall

Altenburg (ots)

Mockern: Am 29.11.2021, gegen 13:20 Uhr befuhr ein 27-jähriger Italiener mit seinem Pkw Renault die Zschechwitzer Straße entgegen der Einbahnstraßenregelung. In der Folge stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw BMW zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

