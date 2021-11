Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfallgeschehen gesucht

Greiz (ots)

Zeulenroda: Am gestrigen Montag (29.11.2021), gegen 12:45 Uhr befuhr der Fahrer (57) eines Pkw Audi die Hohe Straße in stadtauswärtiger Richtung. Etwa auf Höhe der dortigen Bäckerei touchierte er den Außenspiegel eines geparkten Pkw. Der 57-Jährige konnte nach eigenen Angaben verkehrsbedingt nicht sofort anhalten und fuhr weiter. Als er kurz darauf zur Unfallstelle zurückkehrte, war der vermutlich beschädigte Pkw nicht mehr vor Ort. In der Folge informierte der Audi-Fahrer die Polizei. Im Zusammenhang mit den Unfallgeschehen werden nun Zeugen gesucht, die Angabe zum Unfall bzw. dem vermutlich beschädigten Pkw geben können. Insbesondere wird der Fahrer/die Fahrerin des geparkten Fahrzeuges gesucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Polizei in Greiz zu melden. (RK)

