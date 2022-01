Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hetlingen - Fahrradfahrer angefahren und geflohen - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Hauptstraße in Hetlingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Fahrzeug einen Fahrradfahrer angefahren und geflohen sein dürfte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fand ein Zeuge um 23:55 Uhr in Höhe der Hausnummer 12 einen nicht ansprechbaren 48-Jährigen auf dem Gehweg liegend. Dessen Fahrrad lag schwerbeschädigt auf der Fahrbahn.

Der Spurenlage nach gehen die Beamten davon aus, dass der Mann aus Hetlingen mit seinem Fahrrad aus Richtung Holm kommend in Richtung Haseldorf unterwegs war und von hinten durch ein Fahrzeug erfasst worden sein dürfte.

Die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Wedel fanden mehrere Plastikteile auf der Straße, die von einem Scheinwerfer stammen dürften.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Polizeistation Holm hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04103 2165 um sachdienliche Hinweise.

Die Beamten suchen insbesondere nach Fahrzeugen, die einen frischen Frontschaden bzw. einen beschädigten Frontscheinwerfer aufweisen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell