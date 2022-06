Polizei Bochum

POL-BO: Speed-Dating mit der Polizei - Treffpunkt Vonovia Ruhrstadion

Bochum/Herne/Witten (ots)

Wie geht es nach dem Schulabschluss weiter: Ausbildung oder Studium und vor allem - in welchem Bereich? Diese oder ähnliche Fragen stellst du dir? Hier bekommst du deine Antworten:

Wir informieren dich am 14. Juni, zwischen 9 und 14 Uhr beim 1. IHK Azubi-Speed-Dating im Vonovia Ruhrstadion in Bochum. Das zehnminütige Dating findet in der Stadtwerke Bochum LOUNGE an der Castroper Straße 145 statt.

Fragen rund um den Polizeiberuf, die Bewerbungsvoraussetzungen und der Ablauf zum Auswahlverfahren können gestellt werden.

Der Eintritt ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung unter https://azubi-speed-dating-bochum.de/tickets/ erforderlich.

Die Einstellungsberater, Polizeihauptkommissarin Nicole Schüttauf und Polizeihauptkommissar Thomas Kaster, freuen sich auf Euch und sind natürlich auch nach der Live-Veranstaltung für Euch da.

Sie sind unter der Rufnummer 0234 - 909 8000 oder per Mail unter personalwerbung.bochum@polizei.nrw.de zu erreichen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell