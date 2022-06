POL-BO: Mit 90 km/h durch die 30er Zone: Polizei beendet gefährliche Quad-Fahrt

Witten (ots) - Zu einem versuchten Wohnungseinbruch kam es am Freitagnachmittag, 10. Juni, in Witten-Annen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte um kurz vor 16.30 Uhr ein noch unbekannter Mann versucht, sich über ein Fenster Zugang zum Wohnhaus an der Stockumer Straße zu verschaffen. Als der Unbekannte einen 80-jährigen Anwohner des Hauses erblickte, ergriff er mit zwei weiteren Tatverdächtigen, die am Haus ...

mehr