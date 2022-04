Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auseinandersetzung in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Zeugen haben nach einer Schlägerei in Buer am Donnerstagabend, 21. April 2022, die Polizei alarmiert. Gegen 20.05 Uhr hatte ein VW Golf an der Bushaltestelle Goldbergplatz gehalten. Vier Personen stiegen aus und fingen einen Streit mit einem 18- und einem 19-Jährigen sowie einer dritten bislang unbekannten Person an. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung stieg die eine Gruppe wieder in ihr Auto ein. Der 18-Jährige sowie der bislang unbekannte Dritte aus dem Trio schlugen daraufhin auf das Auto ein und mit einem Gegenstand durch die leicht heruntergelassene Beifahrerseite ins Fahrzeuginnere. Dann fuhr der VW Golf in Richtung Kurt-Schuhmacher-Straße davon, der 18- und der 19-Jährige setzten sich in die Straßenbahnlinie 301 in Richtung Horst. Die alarmierten Beamten stoppten in Höhe der Kreuzung Horster Straße/Vinckestraße die Straßenbahn und holten die beiden aus der Bahn. Die bislang unbekannte Person hatte sich späteren Zeugenaussaugen zufolge offenbar in die Straßenbahn in Richtung Erle gesetzt. Die Beamten nahmen die Personalien der beiden 18 und 19 Jahre alten Gelsenkirchener auf. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell