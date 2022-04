Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer verletzt Passanten und Polizisten

Gelsenkirchen (ots)

Gegen einen Randalierer hat die Polizei am Mittwoch, 20. April 2022, ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann hatte um 15.20 Uhr eine Frau und zwei Männer an der Zweckeler Straße in Scholven angegriffen und bedroht, woraufhin diese die Polizei verständigten. Einer der Passanten, ein 44-jähriger Gelsenkirchener, wurde durch den Angriff leicht verletzt. Da auch der Angreifer bei dem Vorfall verletzt wurde und sich weiterhin äußerst aggressiv verhielt, sollte er mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Fahrt, auf der er von Polizeibeamten begleitet wurde, randalierte der Mann weiter. Er schlug nach den Beamten und bespuckte sie, wobei er auch einen Polizisten leicht verletzte. Die Einsatzkräfte fixierten den Mann daraufhin und setzten die Fahrt zum Krankenhaus fort. Bislang konnte die Identität des Mannes noch nicht festgestellt werden, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell