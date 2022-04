Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Verletzter bei Küchenbrand

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Küchenbrand in der Altstadt wurde am Mittwoch, 20. April 2022, ein Hausbewohner verletzt. Gegen 12.15 Uhr war das Feuer aufgrund eines technischen Defekts in der Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ebertstraße ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand und brachten den 38-jährigen Bewohner der Brandwohnung zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

