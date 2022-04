Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Buer wurde am Freitag, 15. April 2022, ein Motorradfahrer leicht verletzt. Um 13.26 Uhr fuhr der 26-Jährige mit seinem Motorrad über die Hagenstraße in Richtung Horster Straße. An der Kreuzung mit der Hochstraße traf der Mann auf zwei weitere Verkehrsteilnehmer. Ein Wagen kam aus der entgegengesetzten Richtung, ein weiterer kam aus der Hochstraße. Alle drei fuhren nach einem kurzen Stopp schließlich an. Die beiden Fahrer auf der Hagenstraße bremsten umgehend stark ab, wodurch der 26-Jährige mit seinem Motorrad stürzte und mitsamt seinem Fahrzeug über die Fahrbahn rutschte. Der ihm entgegenkommende Fahrer parkte seinen SUV, erkundigte sich beim Gelsenkirchener nach seinem Zustand und setzte danach seine Fahrt fort. Der 26-Jährige wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Der bislang unbekannte Zeuge ist männlich, er hatte lange, nach hinten gelegte Haare, einen grauen Bart, er trug eine Brille und fuhr einen hellen SUV. Bei dem anderen Verkehrsteilnehmer, der über die Hochstraße an die Kreuzung herangefahren war, handelt es sich um einen Mann im Alter zwischen 65 und 75 Jahren, mit wenigen, kurzen Haaren. Er war alleine in einem Kombi unterwegs. Die Polizei bittet beide Fahrer sowie weitere Zeugen, sich telefonisch beim Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6226 oder bei der Leitstelle unter der 0209 365 2160 zu melden.

