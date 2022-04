Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mieterin ertappt Unbekannten in ihrer Küche

Gelsenkirchen (ots)

Durch laute Geräusche ist eine 25-jährige Mieterin in Bulmke-Hüllen mitten in der Nacht zum Sonntag, 17. April 2022, geweckt worden. In ihrer Küche traf die Gelsenkirchenerin um 3.35 Uhr auf einen ihr unbekannten Mann, den sie an der Flucht hinderte, und alarmierte die Polizei. Den Polizeibeamten erklärte der 31-jährige Gelsenkirchener im Anschluss, er habe trotz eigener Meldeadresse eine leere Wohnung zum Übernachten gesucht und nicht gewusst, dass diese Mietwohnung an der Hertastraße bewohnt sei. Die Polizisten nahmen den Gelsenkirchener vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der 31-Jährige das Polizeigewahrsam wieder verlassen, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

