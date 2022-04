POL-OH: Kabeltrommeln gestohlen

Fulda (ots) - Am 11.04.2022, gegen 18.40 Uhr kam es in der Baustelle der A5, zwischen den Anschlussstellen Alsfeld/West und Homberg/Ohm zu einem schweren Verkehrsunfall. In der Großbaustelle des Ohmtaldreiecks fuhr ein Baustellenfahrzeug neben der Fahrbahn im Baustellenbereich in nördlicher Richtung. Der 40-Tonner Silozug fuhr dabei über einen tiefen Absatz und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer ...

