Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einsatz des Diensthundes nach Bedrohung

Gelsenkirchen (ots)

Gelsenkirchen-Ückendorf, Bergmannstraße

Sonntag, 17.04.2022 gegen 22:00 Uhr

Ein 31 jähriger Mann zog nach Ansprache durch eine Gruppe Jugendlicher eine schwarze Pistole aus dem Hosenbund und deutete hiermit in deren Richtung. Die Gruppe entfernte sich hierauf und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen die Person kurz darauf in einer Hofeinfahrt an. Im Hosenbund war zu dieser Zeit ein Gegenstand erkennbar, bei dem es sich mutmaßlich um eine Schußwaffe handeln könnte. Da der Mann keiner der Aufforderungen der Polizeibeamten Folge leistete, wurde der zuvor mehrfach angedrohte Diensthund eingesetzt. Nach dem Biss des Hundes in einen Arm der Person konnte diese gefesselt werden. Die tatsächlich im Hosenbund befindliche Pistole wurde aus dem Einwirkungsbereich des Mannes entfernt. Im Anschluss wurde dieser dem hiesigen Gewahrsam zugeführt, wo auch eine ärztliche Begutachtung stattfand. Die Person hatte lediglich leichte Hautabschürfungen am Arm davon getragen. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades wurde eine Blutprobe entnommen. Die Pistole (PTB-Waffe) wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, sowie Bedrohung vorgelegt.

