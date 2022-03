Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto prallt gegen Baumstamm (03.03.2022)

Königsfeld (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro ist am Donnerstag gegen 16 Uhr bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5723 zwischen Königsfeld und Buchenberg entstanden. Ein 19-jähriger Traktorfahrer querte von einem Waldweg aus die K 5723 und zog einen Baumstamm hinter sich her. Dabei sicherte der junge Mann die an dieser Stelle unübersichtliche Straße nicht ab. Ein in Richtung Buchenberg fahrender 83-jähriger Mitsubishi Fahrer erkannte die Gefahrenstelle zu spät und prallte gegen den Baumstamm. Der Mann blieb unverletzt, an seinem Auto entstand Totalschaden. Ein weiterer Autofahrer konnte mit einer Vollbremsung gerade noch rechtzeitig hinter dem Mitsubishi anhalten.

