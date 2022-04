Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mit GPS-Tracker: Frau ortet von Grab gestohlenen Osterhasen

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Fall von gestohlenem und mit GPS geortetem Oster-Grabschmuck ist die Polizei am Sonntag, 17. April 2022, nach Bismarck gerufen worden. Nachdem in den Vorjahren mehrfach österliche Dekoration vom Grab ihres verstorbenen Ehemannes gestohlen wurde, hat eine findige Frau aus Herne in diesem Jahr Osterhasen aus Ton mit Ortungsgeräten ausgestattet, ehe sie diese auf dem Grab am Ostfriedhof an der Erdbrüggenstraße platzierte. Als die 65-Jährige schließlich am Sonntagmittag feststellte, dass einer der Osterhasen vom Grab verschwunden war, ortete sie den vermissten Gegenstand über eine App in einer Kleingartenanlage unweit des Friedhofs. Polizeibeamte fanden den Deko-Hasen samt angebrachtem GPS-Tracker tatsächlich auf dem Grundstück eines 72-jährigen Kleingärtners und übergaben das Diebesgut zurück an die Besitzerin. Die erstattete daraufhin Strafanzeige gegen den Gelsenkirchener Senior.

