Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Unfallflucht in Schalke gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 12. April 2022, wurde ein 21 Jahre alter Hertener bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Uechtingstraße/Wiesmannstraße in Schalke-Nord leicht verletzt. Der Mann gab an, dass er gegen 11.50 Uhr auf dem Weg zur Arbeit die Uechtingstraße überqueren wollte und dabei von einem schwarzen VW Polo erfasst wurde, der vermutlich zuvor aus der Caubstraße auf die Uechtingstraße abbog. Durch den Zusammenstoß wurde der 21-Jährige zu Boden geschleudert. Der Unfallverursacher schaute zwar kurz aus dem Fenster seines Autos, entfernte sich dann aber in unbekannte Richtung. Der Verletzte suchte selbstständig ein Krankenhaus auf, in dem er ambulant behandelt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet insbesondere den Fahrer des Polos, sich zwecks Klärung des Sachverhalts zu melden. Er hat dunkle Haare. Zum Unfallzeitpunkt trug er außerdem einen Bart und eine Sonnenbrille. Das Kennzeichen des Polos enthält die Buchstaben "GE-KZ". Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 6250 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell