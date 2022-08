Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) E-Scooter fährt auf Auto und flüchtet - 2.000 Euro Schaden (06.08.2022)

Konstanz (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer hat am Samstagmittag auf der Hardtstraße eine Unfallflucht begangen. Ein Unbekannter mit einem E-Scooter fuhr in das Heck eines geparkten grauen Skoda Fabia. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Scooter-Fahrer von der Unfallstelle. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen ca. 25 Jahre alten, ca. 165 Zentimeter großen Mann mit dunklen Haaren und grauer Jacke gehandelt haben. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell