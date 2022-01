Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden im Lennetal

Hagen-Lennetal (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Donnerstag (06.01.2021) ist ein Sachschaden von rund 23.000 Euro entstanden. Ein 19-jähriger Fahranfänger befuhr mit seinem Audi gegen 03.00 Uhr die Verbandsstraße in Richtung Hohenlimburg. In einer Rechtskurve verlor der Hagener die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in eine Leitplanke. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit wurde der Wagen wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte im Anschluss mit einem auf dem Seitenstreifen geparkten LKW. In diesem befand sich ein schlafender 52-jähriger Mann aus Hagen, der durch den Unfall geweckt wurde, aber unverletzt blieb. Der 19-Jährige gab an, dass plötzlich ein Tier die Fahrbahn überquert habe und er dann beim Ausweichen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. An dem Audi entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug herausgerissen. Der junge Mann wurde nur leicht verletzt, aber vorsorglich durch einen Rettungswagen in eine Hagener Klinik gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (sch)

