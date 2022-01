Polizei Hagen

POL-HA: Drei verletzte Fußgänger bei mehreren Verkehrsunfällen

Hagen-Boele/Altenhagen (ots)

Im Verlauf des Mittwochs (05.01.2021) sind im Hagener Stadtgebiet bei mehreren Verkehrsunfällen drei Fußgänger verletzt worden. Gegen 16.45 Uhr bog eine 34-jährige Hagenerin mit ihrem Toyota von der Pappelstraße aus nach links in die Hagener Straße ab. Hierbei übersah sie nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund der bestehenden Dunkelheit und Regens einen 58-jährigen Fußgänger. Dieser beabsichtigte bei Grünlicht der Fußgängerampel die Hagener Straße zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Hagener leicht verletzt wurde. Gegen 17.30 Uhr ereignete sich in Boele ein weiterer Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Ein 53-jähriger Hagener beabsichtigte mit seinem VW Sharan von der Helfer Straße aus nach links in die Pappelstraße abzubiegen. Bei ebenfalls schlechten Sichtverhältnissen durch Dunkelheit und Regen übersah er hier eine 70-jährige Frau. Die Hagenerin beabsichtigte bei Grünlicht die Pappelstraße zu überqueren und prallte hierbei mit dem VW zusammen. Dabei ging die Frau zu Boden und verletzte sich am Kopf. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Hagener Klink gebracht werden. Auch bei einem dritten Verkehrsunfall spielten Dunkelheit und Regen eine Rolle. Ein 22-jähriger Hagener beabsichtigte gegen 18.50 Uhr mit seinem VW Polo von der Alexanderstraße nach links in die Brinkstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen 17-jährigen Jugendlichen, der bei Grünlicht der Ampel die Brinkstraße überqueren wollte. Es kam zwischen ihm und dem VW zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich der Jugendliche und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhauch gebracht werden. In allen drei Fällen hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen. (sch)

