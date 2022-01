Polizei Hagen

POL-HA: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos auf der Verbandsstraße - Drei schwerverletzte Personen

Hagen-Garenfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Garenfeld wurden am Mittwochnachmittag (05.01.2022) drei Personen schwer verletzt. Gegen 16.00 Uhr befuhr eine 30-jährige Hagenerin mit ihrem schwarzen Kia die Verbandsstraße aus Richtung der Villigster Straße kommend. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 58-jähriger Hagener mit seinem grauen Opel in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der Kira in den Straßengraben geschleudert wurde. Sowohl der 58-jährige Opel-Fahrer als auch die 30-jährige Autofahrerin und ihr 37-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

