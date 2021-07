Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B 272 Schwegenheim - Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund Vollsperrung

Schwegenheim (ots)

Zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam es am Dienstagnachmittag rund um Schwegenheim. Kurz vor 14 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 272 zwischen Weingarten und Schwegenheim. Der 37-jähriger Fahrer eines Vans verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit einem Lastwagen im Gegenverkehr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nach polizeilichen Schätzungen beträgt die Gesamtschadenshöhe ca. 80.000 EUR. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Bundesstraße bis 19 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Unfallverursacher hatte Glück im Unglück - er wurde nur leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell