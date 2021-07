Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - LKW-Fahrer im Horststraße mehrfach ausgebremst

Landau (ots)

Am Montagmorgen gegen 9.00 Uhr bremste ein bislang unbekannter Autofahrer einen LKW-Fahrer in der Horststraße mehrfach aus und zwang ihn hierbei bis zum Stillstand abzubremsen. Zuvor hatte der LKW-Fahrer am Straßenrand angehalten und einen Passanten nach dem Weg gefragt. Als der Passant seinen Weg fortsetzen und die Straße überqueren wollte, habe der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens den LKW überholt. Hierbei sei es beinahe zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Autofahrer gekommen. In der Folge bremste der Autofahrer des schwarzen Kleinwagens den LKW-Fahrer mehrfach aus, weshalb dieser bei der Polizei Anzeige erstattete. Die Polizei bittet den Fußgänger, der beinahe mit dem Autofahrer zusammengestoßen wäre sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlpe.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

