POL-HA: Unbekannter zahlt nicht für Taxifahrt und flieht

Ein bislang unbekannter Mann ließ sich am frühen Mittwochmorgen (05.01.2022) von einem Taxifahrer nach Haspe bringen und rannte dort, ohne zu bezahlen, weg. Gegen 04.20 Uhr holte der 57-jährige Taxifahrer den Unbekannten in der Straße Im Hamperbach ab. Die Fahrt sollte zum Quambusch nach Haspe gehen. In der Straße Am Spielbrink bat der Mann den Taxifahrer darum, anzuhalten. Plötzlich stieg er aus und rannte in Richtung der Treppen, die zur Grazer Straße führen, weg. Den fälligen Betrag von etwa 40 Euro hatte er zuvor nicht bezahlt. Der 57-Jährige sagte den Polizeibeamten, dass der Unbekannte circa 170 cm groß war, eine schmale Statur und dunkle, kurze Haare hatte. Er trug eine gelbe Jacke sowie eine Jeanshose. Die Beamten konnten ihn im Nahbereich nicht mehr antreffen. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen ein. (sen)

