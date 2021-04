Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit 2,9 Promille aus der S8 in den Polizeigewahrsam

Düsseldorf (ots)

Ein Mann (37) verhielt sich am Donnerstagmittag (8. April), um 13.30 Uhr, in dem Zug der Linie S8 in Düsseldorf anderen Reisenden gegenüber sehr aggressiv. Bundespolizisten mussten ihn unter Zwang der Dienststelle zuführen. Aufgrund eines Atemalkoholgehaltes von 2,9 Promille ging der 37-Jährige vorerst in den Gewahrsam.

Als die Bundespolizei die S8 im Düsseldorfer Hauptbahnhof erreichte, trafen sie auf den 37-jährigen Deutschen, der sich unkooperativ, aggressiv und beleidigend zuvor gegen Reisende und nun auch gegen die Beamten verhielt. Vor Ort konnte die Identität des Mannes nicht festgestellt werden, sodass er die Beamten auf die Dienststelle begleiten sollte. Dieser Mitnahme wollte er nicht nachkommen. Als die Beamten den Mann am Arm festhielten, um eine Flucht zu verhindern, leistete er Widerstand. Er sperrte sich und riss sich los. Unter erheblichem Kraftaufwand und diversen Beleidigungen brachten sie den 37-Jährigen auf die Wache.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann im Gewahrsam des Polizeipräsidiums Wuppertal untergebracht. Dort beruhigte er sich und konnte um 20.20 Uhr entlassen werden.

Ein Strafverfahren wegen des Widerstandes und der Beleidigungen wurde eingeleitet.

