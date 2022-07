Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einkaufswagen in Brand gesetzt

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am Dienstagmorgen (12. Juli) setzten Unbekannte gegen 02.40 Uhr einen überdachten Einkaufswagenstand auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Straße Am Wasserturm in Brand. Hierbei wurden elf Einkaufswagen sowie die Plexiglasscheiben des Unterstands stark beschädigt. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden.

