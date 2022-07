POL-HS: Einbruch in Haus

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Unbekannte öffneten einen PKW, der in der Straße Am Birnbaum abgestellt war, und stahlen von der Rücksitzbank eine Tasche, in der sich diverse Werkzeuge befanden. Der Tatzeitraum lag am vergangenen Wochenende zwischen Freitagnachmittag (08. Juli), 17 Uhr, und Montagmorgen (11. Juli), 09.50 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

