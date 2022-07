POL-HS: Einbrüche in zwei Rohbauten

Wassenberg (ots) - Aus einer Garage an der Straße Am Stadtrain wurden zwischen Samstag, 25. Juni und Samstag, 09. Juli, drei Fahrräder entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen, hebelten die Täter die rückwärtige Garagentür auf. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

