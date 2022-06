Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Brauner Toyota an der Brunnenstraße gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots)

Am Mittwochmorgen, zwischen 07.40 Uhr und 08.00 Uhr, geriet ein brauner Toyota "RAV4" ins Visier unbekannter Täter. Der Wagen war auf einem Anwohnerparkplatz an der Brunnenstraße in Georgsmarienhütte geparkt und ist möglicherweise noch mit den Originalkennzeichen OS-VZ 700 unterwegs. Am linken Heckbereich befindet sich die Aufschrift eines Autohauses. Weiterhin war der Pkw mit einen Dachgepäckträger ausgestattet und ein Maxi-Cosi befand sich im Innenraum. Hinweise auf die Tat, Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs, nimmt die Polizei unter 05401/879500 entgegen.

