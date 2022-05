Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverstoß

Osnabrück (ots)

Gegen 15:50 Uhr befuhr eine 59-jährige Wallenhorsterin am Montag die Elbestraße in stadtauswärtige Richtung. Sie beabsichtigte mit ihrem VW nach links auf den Fürstenauer Weg einzubiegen, dabei übersah sie einen bevorrechtigten Mercedes, der in Richtung stadteinwärts fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw, die Frau und der 27-jährige Mercedesfahrer erlitten jeweils leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. An den beiden Pkw entstanden erhebliche Sachschäden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Unfall sorgte für größere Verkehrsbehinderungen auf den umliegenden Straßen. Der Führerschein des 27-jährigen Mannes aus Burgwedel erregte die Aufmerksamkeit der Beamten, er wies Fälschungsmerkmale auf. Ein Dokumentenprüfer der Polizei Osnabrück bestätigte den Verdacht, das Dokument wurde sichergestellt. Auf den Mann kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell