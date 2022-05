Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Handtaschenraub - Opfer verletzt, Täter in U-Haft

Osnabrück (ots)

Ein Handtaschenraub ereignete sich am Sonntagabend um kurz nach 20 Uhr auf dem Niedersachenring zwischen Pottgraben und Konrad-Adenauer-Ring. Von der Tat betroffen war eine 52-jährige Frau aus Georgsmarienhütte, sie stürzte und zog sich Verletzungen an Hüfte und Beinen zu. Eine Zeugin kümmerte sich um die Verletzte und wählte den Notruf. Die Polizei löste eine großangelegte Nahbereichsfahndung aus und konnte am Kinderhospital einen 41-jährigen Mann festnehmen. Der hinlänglich amtsbekannte, wohnungslose und drogenabhängige Mann führte noch Teile seiner Beute bei sich. Auch die weggeworfene Handtasche konnte nach dem Hinweis einer weiteren Zeugin aufgefunden werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück verbrachte der Mann die Nacht im Polizeigewahrsam, am Montag erließ das Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell