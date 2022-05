POL-LB: Ditzingen - Hirschlanden: Garagentor beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Donnerstag zwischen 08:40 Uhr und 09:30 Uhr einen in der Bahnhofstraße in Kornwestheim am Rand einer Tiefgaragenzufahrt geparkten VW und verursachte einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Anschließend machte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, aus dem Staub. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, sucht ...

