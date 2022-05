Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Kind bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 13 Jahre altes Kind wurde am Donnerstagmorgen, gegen 07:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Hohenrainstraße in Neckarweihingen leicht verletzt. Eine 36-jährige Peugeot-Lenkerin befuhr die Hohenrainstraße in Richtung Bergstraße. Vermutlich rannte das Kind von der Erwin-Rommel-Straße kommend auf die Fahrbahn und achtete hierbei nicht auf den Verkehr. In der Folge touchierte die Lenkerin des Peugeot das Kind leicht, das hierauf zu Fall kam. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich im Anschluss an der Unfallstelle um den Jungen. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

