POL-EL: Emlichheim - Fahndung nach mutmaßlichem Täter

Lingen (ots) - Am Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Rehtränke in Lingen alarmiert. Anwohner eines Mehrparteienhauses hatten gegen 13 Uhr Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen, sodass es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Verletzt wurde niemand, auch ein Schaden am Gebäude blieb aus. Die Räume sind weiterhin bewohnbar. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

