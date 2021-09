Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Konflikt zwischen einem Passanten und Parteiangehörigen - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

24. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.09.2021 - Mölln

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck

Am Donnerstagvormittag (23.09.2021) soll es gegenüber eines Eiscafés in Mölln zu einem Konflikt zwischen Angehörigen der Partei AFD und einem Passanten gekommen sein. Die Beteiligten erstatteten Anzeige bei der Polizei. Das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich der Konflikt im Rahmen des Aufhängens von Wahlplakaten durch Angehörige der Partei AFD gegen 10.00 Uhr in der Hauptstraße in Mölln gegenüber eines Eiscafés zugetragen. Dabei soll ein Parteiangehöriger verletzt worden sein. Was sich vor Ort genau ereignete, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das ermittelnde Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck prüft in diesem Zusammenhang, ob ein politisch motivierter Hintergrund des Tatgeschehens vorliegt.

Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die das Geschehen am Donnerstagvormittag (23.09.2021) gegenüber des Eiscafés in der Hauptstraße in Mölln beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

Christian Braunwarth Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Ulli Fritz Gerlach Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

