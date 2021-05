Polizei Bielefeld

POL-BI: Flüchtige Einbrecher gefasst

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Drei junge Männer verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, 11.05.2021, Zugang zu den Geschäftsräumen eines Automobilhändlers. Die flüchtigen Täter wurden im näheren Umfeld des Tatortes festgenommen.

Gegen 01:00 Uhr gelangten zwei 20-jährige und ein 18-jähriger Bielefelder über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Räumlichkeiten einer Firma in der Straße Am Stadtholz. Dort trafen die Einbrecher unerwartet auf den Inhaber der Firma und verließen das Gebäude daraufhin fluchtartig.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im näheren Umfeld verlief erfolgreich. Drei Männer wurden durch die alarmierten Einsatzkräfte vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter eine Sonnenbrille.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell