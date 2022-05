Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Westerberg: Zwei Einbrüche in der Zeppelinstraße

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagmorgen (11 Uhr) und Sonntagnachmittag (17.30 Uhr) sind Unbekannte in zwei benachbarte Häuser in der "Zeppelinstraße" eingebrochen. Über rückwärtige Fenster verschafften sich die Täter Zugang zu dem Wohnhaus und der Doppelhaushälfte in der Nähe der "Blumenthalstraße" und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. In der Doppelhaushälfte erbeuteten die Einbrecher eine niedrige vierstellige Summe Bargeld, in dem Einfamilienhaus mehrere hochwertige Gegenstände. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2215 oder -3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell