POL-OS: Georgsmarienhütte/Harderberg: Einbrecher trafen auf Hausbewohnerin - Polizei nahm drei Täter fest

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagmorgen schreckte eine 52-jährige Hausbewohnerin in der Straße "Am Harderberg" auf, als sie gegen 11.15 Uhr plötzlich mehrere maskierte Personen in ihrem Garten feststellte. Einer der Männer schaute zuvor durch ein rückwärtiges Fenster in das freistehende Anwesen. Der Einbrecher war sichtlich überrascht, als er dabei in die Augen der Hausherrin blickte. Die Frau eilte zu einer geöffneten Terrassentür und sah, wie die Unbekannten fluchtartig ihren Garten verließen. Sofort alarmierte die 52-Jährige die örtliche Polizei aus Georgsmarienhütte. Die Beamten waren schnell vor Ort und leiteten eine umfangreiche Fahndung nach den Flüchtigen ein. Zur Unterstützung aus der Luft forderten die Polizisten einen Hubschrauber an. Die gemeinsame Suche führte schließlich zu insgesamt drei Täterfestnahmen im Nahbereich des Tatortes und zum Auffinden von einschlägigem Aufbruchswerkzeug. Bei den Tätern handelt es sich um drei Männer im Alter zwischen 20 und 24 Jahren, die keinen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Das Trio wurde vorläufig festgenommen und auf einer Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Aufgrund von ebenfalls verwirklichten ausländerrechtlichen Verstößen müssen die Täter nun innerhalb einer Woche das Land verlassen, ansonsten folgt eine Ausweisungsverfügung.

