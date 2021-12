Polizei Essen

POL-E: Essen: Dieb mit Vorliebe für Nuss-Nougat-Creme schlägt Kassierer - Fotofahndung

Essen (ots)

45355 E.-Bochold:

Am 20. September 2021 gegen 14 Uhr betrat ein Unbekannter einen Supermarkt am Wolfsbankring. Im Eingangsbereich versuchte er mehrere Gläser einer Nuss-Nougat-Creme von einem Aufsteller zu entwenden. Ein 39-jähriger Kassierer beobachtete den Mann, rannte ihm hinterher und sprach ihn an. Daraufhin schlug der Unbekannte dem Supermarkt-Mitarbeiter ins Gesicht und floh Richtung Bocholder Straße. Der 39-Jährige Kassierer wurde leicht verletzt.

Der mutmaßliche Täter wurde bei der Tat videografiert: https://polizei.nrw/fahndung/70733

Er wurde von Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, schlanke Figur, ca. 20-30 Jahre alt, dunkel blonde längere Haare, Drei-Tage-Bart, ungepflegtes Erscheinungsbild, blauer Kapuzenpullover und helle Hose.

Wenn Sie Angaben zum Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell