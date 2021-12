Polizei Essen

POL-E: Essen: Zeugen beobachten mutmaßliche Drogendealer

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Am gestrigen Abend (6.Dezember gegen 21:45 Uhr) fielen einem Zeugen drei Personen auf, die an der Hagenbeckstraße Cannabisblüten vom Boden aufgehoben und diese offensichtlich in einer Plastiktüte gesammelt hatten. Neben den drei verdächtigen Personen war ein Auto mit zwei Insassen geparkt. Sie gehörten nach genauerer Betrachtung ebenfalls zu der dreiköpfigen Gruppe auf dem Gehweg. Der Zeuge sprach sie auf die Drogen an und verständigte die Polizei.

Die Beamten nahmen die fünf verdächtigen Personen und das Auto genauer in Augenschein. Schnell kam der Verdacht eines geplatzten Deals auf. Denn in dem Auto und bei den Personen konnten die Beamten insgesamt über 4.000 Euro Bargeld, zirka 20 Tabletten mutmaßliches Tilidin, ein Behältnis mit vermutlich gefälschtem Urin, Crusher und mutmaßliches Cannabis auffinden und sicherstellen.

Um die Drogen in dem Fahrzeug ausfindig zu machen, wurde ein Rauschgiftspürhund der Polizei eingesetzt. Die Personen wurden zwecks weiterer Maßnahmen dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen dauern an./ViV

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell