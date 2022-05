Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Zwei Schwerverletzte nach Frontalcrash auf der K216

Melle (ots)

Am Montagabend kam es auf der "Nachtigallenstraße" (K216) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Männer schwer verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine Lebensgefahr bei der Verunfallten ausgeschlossen werden. Gegen 19.45 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem VW die Kreisstraße in Richtung der "Buersche Straße". Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Mann aus Melle in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Porsche vom Typ "911" der auf der Kreisstraße in Richtung "Industriestraße" unterwegs war. Bei dem ungebremsten Crash zogen sich der 63-jährige Porschefahrer und der 29-jährige VW-Fahrer schwere Verletzungen zu. Beide wurden vor Ort medizinisch betreut und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehrkräfte aus Melle-Mitte und Altenmelle waren ebenfalls eingesetzt und kümmerten sich um die Unfallbeteiligten, die sich glücklicherweise eigenständig aus ihren Fahrzeugen befreien konnten. An beiden Unfallwagen sind erhebliche Schäden entstanden, ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung beauftragt. Die Kreisstraße war bis 21.15 Uhr vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell