Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Lagerhalle geriet ins Visier von Unbekannten

Melle (ots)

Zwischen Montagnachmittag (17 Uhr) und Dienstagmorgen (7.15 Uhr) ist eine Lagerhalle eines Gartenbauunternehmens in der "Holster Straße" ins Visier von Einbrechern geraten. Die Täter verschafften sich über ein Tor gewaltsam Zugang zu der Halle in der Nähe der "Schledehausener Straße" und nahmen diverse Gartengeräte und Gartenzubehör an sich. Mit der Beute flüchteten die Unbekannten vom Tatort, dabei benutzten sie möglicherweise ein Transportfahrzeug. Die Polizei aus Melle bittet um Hinweise zu der Tat, den Tätern oder deren Fluchtfahrzeug unter 05422/920600.

