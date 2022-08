POL-KN: (Konstanz) Radfahrer begrapscht Frauen - Polizei bittet um Hinweise (07.08.2022)

Konstanz (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein unbekannter Täter in einen Kiosk auf der Moltkestraße eingebrochen. Der Unbekannte schraubte eine provisorisch angebrachte Tür zum Getränkelager des Kiosks ab und gelangte so in den Innenraum. Dort stahl der Täter einen hochwertigen Werkzeugkoffer. In der vorherigen Nacht kam es bereits zu einer ...

