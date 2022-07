POL-KN: (Sankt Georgen, Lkrs. VS) Unfallfahrerin meldet sich spät - Wichtige Zeugin gesucht

Hüfingen (ots) - Auf dem Parkplatz vor einem Warenhaus in der Bregstraße ist am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr ein schwarzer Opel Corsa von einem unbekannten anderen Autofahrer beschädigt worden. Der 62-jährige Besitzer des Wagens stellte Dellen und Kratzer an der linken Fahrertüre, am Kotflügel und auch an der Stoßstange fest, als er mit seinem Fahrzeug wegfahren wollte. Die Polizei ermittelt nun ...

