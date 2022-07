Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Lkrs. VS) Opel lädiert und abgehauen

Hüfingen (ots)

Auf dem Parkplatz vor einem Warenhaus in der Bregstraße ist am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr ein schwarzer Opel Corsa von einem unbekannten anderen Autofahrer beschädigt worden. Der 62-jährige Besitzer des Wagens stellte Dellen und Kratzer an der linken Fahrertüre, am Kotflügel und auch an der Stoßstange fest, als er mit seinem Fahrzeug wegfahren wollte. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Sie bittet um Hinweise unter Tel.Nr. 0771 837830.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell