POL-KN: (Radolfzell, Lkrs. Konstanz) Betrüger überlistet 66-Jährige

Radolfzell (ots)

Ein Betrüger, der sich am Donnerstag als Sohn einer 66-jährigen ausgab und sich per WhatsApp mit ihr in Verbindung setzte, hat diese um einen Geldbetrag von über 2000 Euro gebracht. Die Frau zweifelte nicht an dem vorgegebenen Grund des vermeintlichen Sohnes, der um eine Zahlung bat und überwies den Geldbetrag. Als sie den Betrug erkannte, setzte sie sich mit der Hausbank in Verbindung. Die Zahlung konnte laut Auskunft der Bank nicht rückgängig gemacht werden, weshalb sie auf dem Schaden sitzen blieb. Die Polizei warnt aktuell vor Telefon und Online-Betrügern. Immer wieder versuchen die Ganoven, vornehmlich ältere Menschen mit Telefonanrufen und falschen Tatsachen zu überlisten. Die Polizei empfiehlt, gegenüber Fremden und bei ungewöhnlichen Bitten von Angehörigen vorsichtig zu sein und Geldforderungen gewissenhaft zu überprüfen. Für Ratschläge und Verhaltenstipps stehen die örtlichen Präventionsstellen der Polizei zur Verfügung. Im Internet gibt es zudem zahlreiche Verhaltenstipps. Unter anderem unter www.polizei-beratung.de .

