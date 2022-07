Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) E-Bike-Fahrer wird von Auto gestreift

Singen-Überlingen am Ried (ots)

Ein 18-jähriger Fahrradfahrer, der am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr mit seinem Pedelec in der Riedstraße unterwegs war ist von einem Autofahrer gerammt worden. Als dieser nach links auf den Fahrradweg fahren wollte, überholte der Autofahrer ihn trotz Handzeichen und touchierte ihn am Vorderrad beim Einscheren. Beim Sturz verletzte sich der junge Mann leicht. Der Autofahrer, zu dem aktuell keine nähere Beschreibung vorliegt, fuhr weiter. Hinweise bitte an das Polizeirevier Singen Tel.-Nr. 07731 8880

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell