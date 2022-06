Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen/ Lkr. Konstanz) Mann stürzt von Leiter (30.06.2022)

Steißlingen (ots)

Bei einem Arbeitsunfall verletzt hat sich ein Mann am Donnerstag gegen 9.30 Uhr auf der Böllerstraße. Ein 41-Jähriger stand in einem Kellerrohbau auf einer Alu-Leiter und war mit Arbeiten beschäftigt. Aus Unachtsamkeit fiel der Mann nach hinten und stürzte auf eine beladene Palette. Hierbei verletzte sich der 41-Jährige. Die Bergung des Verletzten übernahmen die Feuerwehren Steißlingen und Singen sowie die Höhenrettung. Die Feuerwehr war mit insgesamt zwei Fahrzeugen und 11 Kameraden und die Höhenrettung mit einem Fahrzeug und 7 Mann an der Unglücksstelle. Ein Rettungswagen brachte den Verunfallten zur medizinischen Behandlung in eine Klinik.

