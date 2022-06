Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 13.06.2022:

Peine (ots)

Zahlreiche Sachbeschädigungen auf Friedhof in Broistedt

Am Morgen des 11.06. sind auf dem Friedhof in Broistedt, in der Straße Zum Sportpark, diverse Sachbeschädigungen an Grabstellen festgestellt worden. An mindestens 35 Gräbern sind Grablampen und -lichter beschädigt worden. Die Reste sind dann auf großen Teilen des Friedhofs verteilt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen der Störung der Totenruhe und auch wegen Sachbeschädigung. Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Vechelde zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell