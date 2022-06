Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 13.06.2022:

Peine (ots)

Polizei sucht nach Fahrradbesitzer

Bereits am 03.06. sind von einem Mountainbike der Marke "Cube" die Räder gestohlen worden. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei in Peine, dass an dem Rad, es war am Schwimmbad "P3" in Peine angeschlossen, Vorder- und Hinterrad gestohlen worden seien. Der Zeuge habe am Abend des Vortages das Rad am Fahrradständer vor dem Bad unversehrt gesehen, am Morgen des 03.06. fehlten die Räder dann. Zurück blieb lediglich der angeschlossene Rahmen. Um weiteren Diebstahl oder Sachbeschädigungen zu verhindern, stellten die Beamten den Rahmen sicher. Da sich bislang kein geschädigter Eigentümer bei der Polizei gemeldet hat, wird auf diesem Wege nach ihm oder ihr gesucht. Es handelt sich um ein blau/ schwarzen Mountainbike der Marke "Cube". Der Eigentümer meldet sich bitte, mit einem entsprechenden Nachweis, bei der Polizei in Peine.

